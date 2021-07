Zondag troeft Richard Branson (70) ’s werelds rijkste mens Jeff Bezos af in hun private ruimterace. Samen met vijf anderen zal hij een testvlucht maken met een ruimtevaartuig van zijn bedrijf Virgin Galactic. “Het begin van het ruimtetoerisme”, klinkt het.

“Jeff wie?” Amper een seconde kon Richard Branson zijn gezicht in de plooi houden alvorens in lachen uit te barsten. Of hij collega-miljardair Jeff Bezos de loef wou afsteken, vroeg de Amerikaanse interviewer ...