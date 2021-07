Analist Wouter Verschelden schetst vernietigend beeld van vorming regering-De Croo: “Ik probeer nooit negatief te zijn, maar...”

De aanslepende regeringsvorming van 2019-2020 was al geen fraai schouwspel. De reconstructie die journalist Wouter Verschelden maakt in zijn boek ‘De doodgravers van België’, is om helemaal cynisch van te worden. “Tijdens de 662 dagen zonder volwaardige regering is er welgeteld tien dagen over de inhoud van het regeerakkoord onderhandeld.”