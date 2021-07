Onze voetbalredactie assembleert de beste elf uit de twee finalisten: Italiaanse motor met vleugels van Engelse makelij

Zondag is het zover: La Squadra Azzurra versus The Three Lions, vlammende Italianen tegen onwrikbare Engelsen. Onze voetbalredactie haalde in de aanloop naar de EK-finale haar innerlijke bondscoach boven en selecteerde de beste elementen uit beide elftallen. Het resultaat: een ploeg om duimen en vingers bij af te likken.