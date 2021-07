Tientallen doden in Nigeria na gewapende aanvallen

Gewapende bendes hebben in het noorden van Nigeria tientallen mensen gedood. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Volgens een politiewoordvoerder van de staat Zamfara gebeurden de aanvallen donderdag. Ooggetuigen verkondigden dat de zwaarbewapende aanvallers lukraak schoten op bewoners in het district Faru. Een aantal bronnen spreekt van 35 dodelijke slachtoffers, anderen dan weer van minstens 45 doden.

De achtergrond van de aanslagen was aanvankelijk onduidelijk. Het is ook nog niet bekend of de schutters leden waren van de extremistische beweging Boko Haram, of dat het om leden van lokale criminele bendes ging.

Het noorden van Nigeria wordt regelmatig geteisterd door criminele bendes, ondanks de aanwezige veiligheidsdiensten.