MR-voorzitter Bouchez: “Ontslag regeringscommissaris Haouach was enige oplossing”

Het ontslag van de regeringscommissaris was de “enige oplossing”. Dat zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in een reactie op de beslissing van Ihsane Haouach om ontslag te nemen als regeringscommissaris bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Haouach heeft vrijdag haar ontslag aangeboden als regeringscommissaris. In haar ontslagbrief schrijft Haouach dat ze sinds haar benoeming het voorwerp is geweest van persoonlijke aanvallen. “Het ontslag van de regeringscommissaris was de enige oplossing. De neutraliteit van de staat is onaantastbaar. Respect voor personen moet overeind blijven. De strijd wordt gevoerd tegen het communitarisme, niet tegen individuele personen, voor een echt samenleven”, aldus de voorzitter van de Franstalige liberalen.

Volgen N-VA-Kamerlid Darya Safai “maakt mevrouw Haouach nu zelf de keuze die de regeringspartijen niet durfden maken. Een regeringscommissaris is een vertegenwoordiger van de regering, de overheid en élke burger. Wie deze belangrijke rol binnen het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen niet neutraal kan of wil vervullen, zet inderdaad beter een stap opzij”, reageert N-VA-politica Safai. “Over de scheiding van Kerk en Staat valt niet te onderhandelen, laat dat heel duidelijk zijn.”

Staatssecretaris Schlitz betreurt ontslag

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) betreurt de beslissing van Haouach. “Zij was voor dit mandaat aangesteld omdat zij over de vereiste kwaliteiten beschikt, met name op het gebied van management”, klinkt het in een reactie. “Ik begrijp dat ze ernaar streeft om haar professioneel parcours rustig voort te zetten en een einde te maken aan de haatboodschappen waaronder ze de voorbije periode heeft geleden. Natuurlijk respecteer ik haar keuze en wens ik haar het allerbeste in haar verdere carrière.”