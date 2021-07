Engeland of Italië, voor wie moet je supporteren? Wij helpen je kiezen

De Rode Duivels staan helaas niet in de EK-finale. Dus tenzij je zondagavond afstemt op VTM voor een herhaling van ‘Tien om te zien’ uit 1994, zul je partij moeten kiezen. Voor de Italianen die België uit het toernooi kegelden. Of voor de Engelsen die met een onterecht toegekende strafschop de Deense hartendieven naar huis stuurden. Weet je niet wie te kiezen? Wij helpen even.