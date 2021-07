Ivoriaan moet Gents spitsenprobleem oplossen, maar komst van Celtic-aanvaller Bayo lijkt iets te laat voor competitiestart

Vakoun Bayo is de spits die bij AA Gent het vertrek van Roman Yaremchuk moet helpen opvangen. De 24-jarige Ivoriaan wordt gekocht van Celtic. Zijn komst lijkt echter te laat te komen om het acute spitsenprobleem bij de Buffalo’s nu al op te lossen.

AA Gent ging vrijdag onderuit tegen Utrecht met 3-0. Niets bijzonders want voorbereiding, een rist spelers aan de kant, een nog niet fitte defensie voor de rust, een noodverdediging na de rust en vooral ook een duidelijk gebrek aan spitsen. Malede stond in de punt maar daar ligt niet zijn beste positie. Vandaag tegen Sparta Rotterdam is het aan Gianni Bruno en Tissoudali. Aanvallers ja, maar evenmin diepe spitsen.

Trainer Hein Vanhaezebrouck trok achteraf lichtjes aan de alarmbel. “Het probleem is dat Depoitre tot nu toe nog niet kon spelen. Yaremchuk is met vakantie. Kleindienst is verkocht. En Emeka is heel jong en pas fit na zijn blessure die hij in Mechelen opliep. We hebben niemand.” Vooral de voetblessure die Depoitre tot voor een week weghield van de groepstrainingen, is een streep door de rekening. Hij kan hopelijk volgende week voor het eerst spelen, als AA Gent een alternatief vindt voor de afgelaste oefenwedstrijden tegen Benfica en Sporting Lissabon.

Een nieuwe spits om te anticiperen op het vertrek van Roman Yaremchuk is nochtans wel zo goed als binnen. Het gaat om 24-jarige Vakoun Bayo. Hij vertoefde vrijdag al in Gent. Hij verliet de olympische selectie van Ivoorkust om in België te gaan onderhandelen. En er meteen ook te blijven. Bayo is niet zinnens nog deel te nemen aan het voetbaltornooi in Tokyo, aangezien de agenda AA Gent net dan op zijn drukst is. Als de Buffalo’s doorstoten in de Conference League spelen ze vanaf 22 juli tot eind augustus elke week ook op donderdag Europees.

Tien doelpunten bij Toulouse

Bayo komt over van Celtic Glasgow. Afgelopen seizoen speelde hij op uitleenbasis voor de Franse tweedeklasser Toulouse. Daar kende hij geen te beste start maar na Nieuwjaar kwam hij er wel door. In dertig wedstrijden, waarvan slechts zestien als basisspeler, kwam de 1,84 meter grote spits tot tien goals. Toulouse wilde hem houden maar het vond de aankoopclausule van 1,5 miljoen te duur. De hoop dat hij weer gehuurd kon worden, bleek ijdel. AA Gent haalt de spits voor een gelijkaardige som. Gent rekent erop dat hij - samen met Gianni Bruno die er twintig maakte bij Zulte Waregem - de erfenis van Yaremchuk helpt dragen. De vraag is of Bayo de oplossing biedt. Celtic kocht hem in januari 2019 nadat hij tien keer scoorde in de Slovaakse competitie. In Schotland kwam hij echter nooit aan de bak. Bayo lijkt een beweeglijke spits, technisch gelimiteerd, die door Vanhaezebrouck nog gekneed zal moeten worden.

De trainer van AA Gent toonde gisteren alvast weinig hoop dat een nieuwkomer meteen kan spelen. “Het is jammer dat de nieuwe spits er nog niet is, ja. Maar oké, we hebben al veel spelers gehaald en je kan niet alles hebben.”

Alleen komt Valerenga er over minder dan twee weken al aan, drie dagen voor de eerste speeldag in de Jupiler Pro league. “Yaremchuk zal een paar dagen voordien terugkeren. Op hem kunnen we niet rekenen. Ik vrees dat we voor Valerenga moeten rekenen op wie er nu al is. Tenzij iemand komt die onmiddellijk klaar is, moet je er toch weer een hele tijd laten overgaan eer die op niveau is.” Met een Valerenga dat al in volle competitie verkeert en Gent nog in volle opbouw, kondigt zich meteen een zware seizoensopener aan.