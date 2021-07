Bij elke heraanleg staat vanaf nu het kind centraal: “In Nederland kennen ze dode hoek zelfs niet”

Zou je je kind er zonder begeleiding langs sturen? Dat moet de centrale vraag worden bij elke heraanleg van wegen en kruispunten in Vlaanderen. Het past in het nieuwe vijfjarenplan van de Vlaamse regering om het aantal verkeersdoden tegen 2030 te halveren. Al had het nog ambitieuzer gekund: het referentiejaar is 2019 en niet 2020, want de forse daling door corona was “atypisch”.