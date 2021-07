Reddingsschip Ocean Viking mag met 572 migranten aanmeren op Sicilië

Het humanitaire schip Ocean Viking, met aan boord 572 migranten die gered werden op de Middellandse Zee, heeft toelating gekregen om aan te meren in de haven van Augusta, op het Italiaanse eiland Sicilië. Dat heeft de ngo SOS Méditerranée, de eigenaar van het schip, bekendgemaakt.

De organisatie had al sinds maandag bij Italië en Malta aangedrongen op een veilige haven waar de migranten van boord kunnen gaan.

Op het schip bevinden zich in totaal 572 migranten, die bij zes verschillende missies gered konden worden. Ongeveer 180 mensen aan boord zijn minderjarig. De migranten waren in nood geraakt toen ze het centrale deel van de Middellandse Zee wilden oversteken richting Europa.

Foto: via REUTERS

740 mensen omgekomen

De Ocean Viking is het enige vaartuig van een particuliere reddingsorganisatie dat momenteel nog actief is in het centrale gedeelte van de Middellandse Zee. Andere schepen zijn in beslag genomen door de Italiaanse autoriteiten of zijn in voorbereiding voor volgende missies.

Volgens cijfers van de VN zijn dit jaar al meer dan 740 mensen omgekomen in het centrale deel van de Middellandse Zee.