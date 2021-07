Acht jongeren van Vlaamse jeugdbeweging betrokken bij zwaar ongeval in Wallonië

Een groep van acht jongeren van een Vlaamse jeugdbeweging is vrijdagavond gewond geraakt bij een ongeval in het Waalse Olloy-sur-Viroin, in de provincie Namen. Dat meldt het Franstalige Sudpresse.

De jongeren zaten in een bestelwagen toen de bestuurder rond 20 uur de controle over het stuur verloor. Het voertuig knalde tegen een paal en belandde in de berm. De jongeren zouden zonder gordel achterin gezeten hebben. Ze kwamen terug van een karting en waren op weg naar hun kamplaats in Gedinne.

Er kwamen zeven ambulances, twee MUG’s en een helikopter aan te pas om de jongeren te helpen. Eén meisje raakte ernstiger gewond en werd afgevoerd met de helikopter. Ze zou niet in levensgevaar zijn. Het is nog onduidelijk om welke jeugdbeweging het gaat.