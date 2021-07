Zinho Vanheusden voor vijf jaar naar Inter, kiest tussen verhuur aan Genoa of Cagliari

De witte rookmachine mag worden klaargezet. Zinho Vanheusden (21) gaat voor vijf jaar tekenen bij Inter Milaan. Hij wordt sowieso uitgeleend (zonder aankoopoptie) en kiest dit weekend tussen Genoa en Cagliari. Standard verliest intussen zijn kapitein, maar vangt 16 miljoen euro.

Het duurt allemaal iets langer dan vooraf gehoopt, maar Zinho Vanheusden heeft zijn transfer naar Italië bijna beet. Twee jaar geleden verruilde de centrumverdediger Milaan in voor Luik. Daar stond behalve een recordbedrag van 12,6 miljoen euro ook een herenakkoord tegenover dat inhield dat Vanheusden deze zomer voor 16 miljoen euro zou terugkeren naar Inter.

Inter komt die belofte na. Vanheusden, die sinds woensdagavond in Italië is, zal bij de Italiaanse kampioen een contract voor vijf seizoenen tekenen. Hij wordt meteen uitgeleend (zonder aankoopoptie), maar aan welke club is nog niet duidelijk. Lang leek zijn voorkeur naar Genoa uit te gaan. Totdat Cagliari vrijdagavond een ultieme poging deed. Vanheusden kiest dit weekend tussen de twee Serie A-clubs. Ook Bologna, Sassuolo en Spezia toonden eerder interesse, net als Standard, dat op zijn economische limieten stuitte. De Rouches verliezen zo hun aanvoerder en aanjager, maar slaan financieel wel een mooie slag.

Vanheusden heeft één groot doel voor ogen: het WK van 2022 in Qatar. Hij is zich er goed van bewust dat hij door drie vervelende knieblessures nog geen volledig seizoen op het hoogste niveau in de benen heeft en wil koste wat kost een heel seizoen spelen. Bij Cagliari en Genoa zou hij die kans krijgen.

Elke ploeg heeft zijn troeven. Bij Genoa, de ex-club van onder meer René Vandereycken, zou hij een warme club, een mooie omgeving en fanatieke aanhang treffen. Bij Cagliari, de grote liefde van Radja Nainggolan, zou hij zijn voormalige Standard-teammaat Razvan Marin terugvinden en Diego Godin (ex-Atlético Madrid en –Inter) als leermeester hebben.