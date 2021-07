Zo’n twintig jongeren die in Spanje positief testten na een feestvakantie aan de Costa Brava zijn de afgelopen dagen toch gewoon op het vliegtuig gestapt richting ons land. Maar dat blijft hoogstwaarschijnlijk niet zonder gevolgen.

