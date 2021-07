Na stortvloed aan protest: Vlaanderen herbekijkt plannen voor gasleiding van Antwerpse haven naar Duitse Ruhrgebied

Antwerpen / Turnhout / Hasselt - De Vlaamse overheid gaat de volgende weken en maanden de bezwaren onderzoeken die zijn binnengelopen tegen de geplande aanleg van een leidingstraat voor chemische gassen tussen de Antwerpse haven en de Ruhr in Duitsland. “Om de voorstellen uit de startnota waar nodig bij te sturen”, meldt het departement Omgeving. De lokale besturen worden in het najaar bij het overleg betrokken.

De Vlaamse overheid keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr. Het plan doorkruist het grondgebied van 45 gemeenten in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Tijdens de publieke raadpleging ontving de Vlaamse overheid dan ook 55 adviezen van besturen, administraties en Vlaamse adviesraden, zo’n 4.300 inspraakreacties en een digitale petitie met 6.000 handtekeningen.

Over de inhoud van de adviezen treedt het departement Omgeving niet in detail, maar de reacties tijdens het openbaar onderzoek waren haast eensluidend kritisch en negatief. “De leidingstraat, 45 meter breed, is een aanslag op het landschap, de landbouwgronden en op heel wat woningen. Het plan gaat heel wat verder dan de reële behoeften van de chemische sector en bovendien zijn er altijd veiligheidsrisico’s”, vat Seppe Bouquillon (CD&V), de burgemeester van Olen, de belangrijkste argumenten van de tegenstanders nog even samen. Niet alleen de lokale besturen, maar ook landbouworganisaties en burgers gingen in het verzet.

Compensatie

Het planvoornemen wordt ondertussen verder uitgewerkt. “Het planteam brengt in beeld over welke en hoeveel leidingen en stoffen het precies zal gaan en tekent de randvoorwaarden uit om dit project in te passen in een duurzaam energiebeleid”, zegt het departement Omgeving. “De volgende maanden worden de alternatieven meer in detail en op het terrein onderzocht om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés. Die oefening gebeurt voor de drie mogelijke tracés voorgesteld in de startnota. Ook de stukken tracé die samenlopen met andere processen en de aanpak van de compensatie van kwetsbare natuur- en bosgebieden wordt nader bekeken.”

De pijplijn zou onder meer door de terreinen van Pukkelpop in Kievit, Hasselt, lopen. Foto: Sven Dillen

Afwachten

Na de zomer plant de Vlaamse overheid voor het detailonderzoek van de segmenten overleg met de betrokken gemeenten en actoren. “Dit najaar willen we een concreter planvoornemen en geoptimaliseerde alternatieven voorstellen. Daarbij hoort ook een overzicht van alle inspraakreacties en de manier waarop daarmee is omgegaan.”

Daarna volgt een tweede openbaar onderzoek. “Voor de lokale besturen zit er voorlopig niet anders op dan eerst af te wachten in hoeverre met onze argumenten rekening wordt gehouden” , weet burgemeester Bouquillon.