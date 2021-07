Kritische Marokkaanse journalist krijgt 5 jaar cel wegens aanranding

De Marokkaanse journalist Soulaimane Raissouni is tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens “seksuele agressie” tegen een man. Raissouni, die al 93 dagen in hongerstaking is, was niet aanwezig in de rechtbank.

De 49-jarige journalist zit sinds mei vorig jaar in voorhechtenis nadat een LGBT-activist hem had beschuldigd van aanranding. Raissouni spreekt de beschuldigingen tegen. Zijn aanhangers spreken van een “politiek proces” en van een lastercampagne tegen kritische journalisten en activisten.

De rechter had Raissouni bevolen op het proces te verschijnen om naar het vonnis te luisteren, maar de journalist heeft volgens de rechtbank “geweigerd” daarop in te gaan.

Raissouni had verklaard dat hij bereid was in de rechtszaal te verschijnen, maar wel op voorwaarde dat hij er in een ziekenwagen naartoe kon worden gebracht en hij een rolstoel ter beschikking zou krijgen.