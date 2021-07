Eerste rode zaterdag al goed te merken op Franse wegen

Dit weekend vertrekken veel Belgen op vakantie, door de start van het bouwverlof in grote delen van het land. VAB verwacht vandaag/zaterdag druk verkeer op de belangrijkste assen in Frankrijk. Zaterdag staat daar geklasseerd als een “rode” dag. Op de meeste traditionele knelpunten in Frankrijk staat er rond 8 uur al file, zegt de mobiliteitsclub zaterdagochtend.

Op de route Luxemburg - Lyon - Spaanse grens is er anderhalf uur vertraging. Ook op de route Parijs - Narbonne via Clermont-Ferrand is dat het geval. Op de route Lille - Parijs - Bordeaux - Spanje moet je een uur vertraging meetellen, net als op de route Parijs - Narbonne via Limoges.

In Oostenrijk moet je rekening houden met 25 minuten tijdverlies voor de Karawankentunnel richting Slovenië bij Villach (A11). In Zwitserland op de route Bazel - Como via de Gotthardtunnel is er 55 minuten vertraging. In Italië op de route Como - Firenze via Milaan verlies je 1 uur 40 minuten. In Duitsland is er omstreeks 8 uur nog nergens een file waar je langer dan 15 minuten verliest per traject.