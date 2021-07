Colombia klopt Peru en pakt derde plek op Copa America

Colombia heeft zich vrijdag verzekerd van het brons op de Copa America, het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap. De Colombianen, ditmaal zonder speler van Racing Genk op het veld, wonnen in de troostfinale met 3-2 van Peru.

Luis Diaz bezorgde Colombia vier minuten in blessuretijd de overwinning. Voordien had de Porto-aanvaller na 66 minuten ook al de 2-1 gemaakt. Juan Cuadrado (49.) had Colombia op gelijke hoogte gebracht na de openingstreffer van Yotun (45.) voor Peru. Lapadula (82.) maakte de 2-2 voor de Peruvianen.

Bij Colombia was er ditmaal geen spoor van Daniel Munoz in de basis. Hij zat ook niet op de bank. Munoz was in vijf van de zes voorgaande Copa America-duels basisspeler. Zijn ploegmaats bij Racing Genk, Jhon Lucumi en Carlos Cuesta, bleven de volle negentig minuten op de reservebank.

Diaz komt door zijn twee treffers naast Lionel Messi aan de leiding van de topschuttersstand in de Copa America met vier goals. In de nacht van zaterdag op zondag staat de finale op het programma tussen grootmatchen Brazilië en Argentinië. Messi kan in de finale zijn eerste grote toernooi winnen met Argentinië.

Het mythische Maracanastadion in Rio de Janeiro, dat een capaciteit heeft van bijna 80.000 plaatsen, zal uitzonderlijk voor 10 procent gevuld mogen worden.