Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: “We zijn rond met een linksachter, maar zijn club wil 11 miljoen”

Club Brugge is bezig op de transfermarkt. De Belgische kampioen praat met een prijzige linksachter, zo onthulde voorzitter Bart Verhaeghe in een interview in De Tijd.

“Met de speler zijn we rond, maar de club wil 11 miljoen. Terwijl hij maar 6 miljoen waard is”, aldus Verhaeghe. Voor de positie van linksachter heeft Club Brugge op dit moment Oekraïens international Eduard Sobol en jeugdproduct Maxim De Cuyper. Afgelopen seizoen depanneerde huurling Stefano Denswil ook op de linksachter, maar hij is intussen teruggekeerd naar zijn moederclub Bologna.

Verhaeghe zegt ook dat hij “blij is” dat de beursgang van Club Brugge niet is doorgegaan. Blauw-zwart heeft zopas namelijk bekendgemaakt dat het Amerikaanse investeringsfonds Orkila Capital vijftig miljoen in de club investeert. “Ze brengen expertise in de internationale sport- en entertainmentwereld aan boord. Bij een beursgang was die externe expertise en kennis er niet bij.”