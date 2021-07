Voormalige Engelse topspits Paul Mariner sterft op 68-jarige leeftijd

Paul Mariner, een oud-spits van Ipswich Town en de Engelse nationale ploeg, is vrijdag op 68-jarige leeftijd overleden na een korte strijd tegen hersenkanker. Dat maakte zijn familie bekend in een persbericht. Mariner scoorde 139 goals in 339 wedstrijden voor Ipswich Town. Hij won met de Blues de FA Cup in 1978 en de UEFA Cup in 1981.

Mariner speelde het grootste gedeelte van zijn carrière voor Ipswich (1976-1984), maar kwam verder ook nog uit voor Plymouth, Arsenal, Portsmouth, het Australische Wollongong City en de Amerikaanse teams Albany Capitals en San Francisco Bay.

Hij verzamelde ook 35 caps voor Engeland, waarin hij 13 keer scoorde. Hij was met de Three Lions aanwezig op het EK van 1980, waar Engeland in de groepsfase 1-1 gelijkspeelde tegen de Rode Duivels, het WK van 1982.

Als hoofdcoach was hij actief voor Plymouth en MLS-team Toronto.