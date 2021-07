Acht jongeren uit Willebroek ontsnappen aan drama bij ernstig ongeval: “Hier konden drie, vier doden te betreuren zijn”

Willebroek / Mechelen -

Acht jongeren uit Willebroek zijn vrijdagavond aan een veel groter drama ontsnapt na een ernstig ongeval op kamp in het Naamse Gedinne. Drie van hen zaten in de koffer toen ze in een bocht van de weg geraakten en tegen een paal botsten. Zes jongeren raakten lichtgewond, twee van hen liepen ernstige breuken op. “Maar voor hetzelfde geld vielen hier drie, vier doden te betreuren.”