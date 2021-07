350 Belgische jongeren Summer Bash aangekomen in ons land, 160 laten zich testen in het UZ Gent

Waregem - De 350 Belgische feestneuzen die op reis waren met Summer Bash aan de Costa Brava zijn vanochtend om 9.45 uur aangekomen in ons land. Volgens organisator Jordi S’Jongers laten 160 jongeren, die negatief testten in Spanje, zich opnieuw testen in het UZ Gent. “Ten vroegste vanavond weten we of ze al dan niet positief zijn”, zegt hij.

Terwijl de jongeren van reisorganisatie Jongerentravel in de loop van vrijdag alweer in België aankwamen, vertrokken de bussen van Summer Bash diezelfde dag rond 18 uur in Spanje. De organisatie kreeg de toelating om met de bus door Frankrijk te rijden. “Onze chauffeurs werden gecontroleerd aan de grens, maar ondervonden weinig problemen”, zegt Jordi S’Jongers.

Rond 9.30 uur arriveerden de meeste jongeren ter plaatse. “De 124 jongeren, die positief testten, hebben we zo dicht mogelijk bij hun huis proberen af te zetten.” In totaal waren er 18 stops. Van de 226 jongeren die negatief testten, laten 160 zich opnieuw testen in het UZGent. “Zij kwamen rond 9.45 uur aan in het ziekenhuis. Hun uitslag zal pas vanavond bekend zijn”, aldus S’Jongers.

Positieve gevallen moeten in quarantaine.

Testen in Spanje Foto: Summer Bash

De testronde in Spanje kwam er om de jongeren op de vijf bussen van Summer Bash te verdelen tussen positieve en negatieve gevallen.

