Cercle Brugge verliest oefenmatch van moederclub AS Monaco

Na een stage en vermoeiende reis verloor Cercle Brugge zaterdagmorgen met 3-1 tegen moederclub AS Monaco. Een tweede elftal hoopt straks beter te doen in een extra oefenmatch.

Qua reizen en vlieguren staat Cercle Brugge sowieso met stip genoteerd in deze voorbereiding. Cercle zocht het enkel in Ruddervoorde, de geboorteplaats van T2 Thomas Buffel, dichtbij huis, maar nadien trok het naar Duinkerke om begin vorige week via Berlijn in het Poolse Poznan te belanden. Na een vierdaagse stage vloog men vervolgens via Munchen naar Nice.

Best vermoeiend allemaal en dan moest de 29-koppige groep zaterdagmorgen al vroeg uit de veren om op half 10 moederclub AS Monaco partij te geven. Tussen de rotsen van La Turbie stelde Yves Vanderhaeghe een ploeg op die straks ook wel eens in de competitie zou kunnen starten. Jongens zoals Decostere, Lopes en Kanouté zijn nog niet fit. De Litouwer Utkus wordt door Monaco ter beschikking gesteld en liet tot dusver een goede indruk. Zolang Lopes niet fit is mag hij allicht het middenveld vormen samen met Vanhoutte en Van Der Bruggen. Cercle kon zich vorig seizoen na de komst van het duo Vanderhaeghe-Buffel op de valreep redden. Dat gebeurde in een 5-3-2 opstelling met achterin de reuzen Bates, Marcelin en Pavlovic. De twee laatstgenoemden keerden terug naar Monaco en de optie van Bates bij Hamburg werd niet gelicht.

Yves Vanderhaeghe moet dus een nieuwe defensie bouwen en lijkt dat te doen rond de Noorse nieuwkomer Jesper Daland en Senna Miangue, vorig seizoen nog bij Eupen. In het middenveld verandert er weinig en is er ook keuze zat met naast Lopes en Kanouté ook nog Hoggas. Deuro werd uitgeleend. Voorin moet Denkey, vorige winter voor ruim 2 miljoen euro weggehaald bij het Franse Nimes, topscorer Ugbo doen vergeten. Een troef van dit Cercle kunnen de wingbacks worden. Een moderne term in het huidige voetbal maar met de Braziliaan Vitinho en de Bulgaar Velkovksi heeft groen-zwart twee jongens die perfect aan dat profiel kunnen voldoen. Op aangeven van Hotic bracht Velkovski Cercle in La Turbie ook op voorsprong met een strak schot. Diop stelde kort erna echter alweer gelijk. Nog voor de rust kopte Matsima op een corner de thuisploeg op voorsprong. Denkey kopte nog op de lat.

Vroeg in de tweede helft stopte Bruzzese een penalty maar Pelligri klopte hem in het laatste luik van de partij overhoeks. Straks komt nog een tweede ploeg van Cercle in actie in het Prinsdom. (koen Verdruye)

AS MONACO - CERCLE BRUGGE 3-1

CERCLE BRUGGE: Didillon (46’ Bruzzese), Vitinho, Daland, Miangue, Velkovski (61’ Decostere Vanhoutte, Utkus, Van Der Bruggen, Hotic, Deman (52’ Ackx) (61’ Waldo), Denkey (61’ Sampers)

DOELPUNTEN: 6’ Velkovski (Hotic) 0-1, 17’ Diop 1-1, 37’Matsima 2-1, 71’Pelligri 3-1

STRAFSCHOPPEN: geen

RODE KAARTEN: geen