Gino en Benjamin redden 91-jarige vrouw uit brand: “Zonder jullie leefde ze niet meer”

Gent - “We kropen op handen en knieën met een nat doek over ons hoofd binnen. Ik greep één been, Gino het andere.” Met gevaar voor eigen leven redden Gino Primo (55) en Benjamin Suykens (37) vorig jaar de 91-jarige Denise uit een brandend huis in Sint-Amandsberg. Voor hun moed en opoffering kregen de twee zaterdag een medaille.

“Ik passeerde met mijn fiets en toen ik geschreeuw hoorde, twijfelde ik geen seconde.” Aan het woord is Gino Primo (55). Samen met Benjamin Suykens (37) haalde hij vorig jaar de 91-jarige Denise uit een brandend huis in de Adolf Baeyensstraat. “We kenden elkaar niet. Pas nadien toen we zuurstof kregen in de ambulance zagen we voor het eerst elkaars gezicht”, zegt Benjamin.

Metershoge vlammen

Het tweetal riskeerde die dag in april hun eigen leven om de vrouw te redden. Het was gloeiend heet in de woning en er hing een enorme dikke rook. “We kropen op handen en knieën met een nat doek over ons hoofd”, zegt Gino “Gelukkig bleef de vrouw roepen want anders gingen we ze nooit gevonden hebben”, pikt Benjamin in. “We bleven proberen, maar de tijd begon te dringen.” (Lees verder onder de foto)

Foto: David Van Hecke

“Door de metershoge vlammen achter haar konden we het vrouwtje zien zitten, haar haar stond ook al in brand”, zegt Gino. Het tweetal nam elk een been en sleurde de 91-jarige Denise uit haar woning. Net op tijd. Enkele seconden later stortte het plafond van het onthaal in. Zonder de heldendaad van Gino en Benjamin was Denise die dag overleden.

Moed en zelfopoffering

De twee helden werden zaterdag daarom ontvangen op het Gents stadhuis. Tijdens een plechtig moment kregen een medaille voor moed en zelfopoffering. “Je hebt straffe Gentenaars en heel straffe Gentenaars. Jullie zijn bescheiden, maar jullie zijn helden. Zonder jullie optreden had deze vrouw het niet overleefd”, zegt burgmeester Mathias De Clercq (Open VLD).

“We blijven bescheiden, maar deze erkenning geeft me een speciaal gevoel”, zegt Benjamin. “De vrouw zit sindsdien in een woon-zorgcentrum. Door corona konden we nog niet afspreken, maar ik spring zeker eens binnen om de medaille te tonen.”

“Achteraf hoorden we dat het levensgevaarlijk was om binnen te gaan”, zegt Gino. “Maar op zo’n moment werk je op adrenaline. We zijn trots op onszelf.”

LEES OOK. Ex-wielerkampioen en buurman redden 91-jarige vrouw uit brandende woning: “Ze riep: help mij! Ik sta in brand!”