“Where is Anne Frank” van Vlaams productiehuis in première in Cannes

Een opmerkelijke film ging zaterdag in Cannes buiten competitie in première: “Where is Anne Frank”. Aan deze animatiefilm van Ari Folman, een coproductie met onder meer het Vlaamse productiehuis Walking The Dog, is jaren gewerkt.

Niet de iconische figuur van Anne Frank die symbool staat voor de shoah, de genocide van de joden door het naziregime tijdens WO II, is de hoofdfiguur, maar wel Kitty. Zij is een denkbeeldige, niet-Joodse hartsvriendin aan wie Anne Frank haar gedachten kwijt kon. Het meisje hield een dagboek bij van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944 in haar schuiloord in Amsterdam tot ook zij en haar familie werden afgevoerd naar een concentratiekamp. Het dagboek - de publicatie dateert van 1947 - werd vertaald in 70 talen en er werden wereldwijd 30 miljoen exemplaren van verkocht.

Ari Folman, maker van de animatiefilm “Waltz with Bashir” (2008), vertrekt van de figuur van Kitty. Een originele benadering om de link met de actualiteit, met de wereld vandaag te kunnen leggen. Vorig jaar moesten 17 miljoen kinderen op de vlucht voor oorlog en geweld. De toegankelijke tekenstijl accentueert dat gedurfde uitgangspunt.

Het dagboek van Anne Frank werd eerder al verfilmd in Hollywood in 1959 door George Stevens en werd bekroond met drie Oscars.