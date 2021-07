Een van laatste overlevenden van vrouwenorkest Auschwitz overleden

In de nacht van vrijdag op zaterdag is de Duitse muzikante Esther Bejarano op 96-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Meron Mendel, directeur van de Bildungsstätte Anne Frank, op Twitter. Bejarano maakte deel uit van het vrouwenorkest van het concentratiekamp Auschwitz en was een van de laatste overlevenden van dat orkest.

“Ze heeft haar leven gewijd aan de muziek en aan de strijd tegen racisme en antisemitisme”, tweet Mendel. “Ze overleefde Auschwitz omdat ze in het kamporkest accordeon speelde.” Duits minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas omschreef haar ook als “een belangrijke stem in de strijd tegen racisme en antisemitisme”.

Bejarano werd geboren in Saarlouis, toen Frans grondgebied, als dochter van de cantor in de Joodse gemeenschap. In april 1943 werd ze gedeporteerd naar Auschwitz, om uiteindelijk te belanden in het kamp van Ravensbrück omdat haar grootmoeder christen was. In Auschwitz werd ze gerekruteerd als accordeonspeelster, hoewel ze tot dan enkel piano gespeeld had. Haar ouders en zus werden vermoord door de nazi’s.

Na de oorlog woonde Bejarano 15 jaar in Israël om uiteindelijk naar Duitsland terug te keren. Daar gooide ze zich op de strijd tegen racisme. De laatste jaren waarschuwde ze voor het groeiende gevaar van groeperingen en partijen als Pegida en AfD. Daarvoor trok ze zelfs het land rond met de Keulse hiphopband Microphone Mafia.