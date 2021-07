Engeland-captain Harry Kane: “Deze finale is de belangrijkste match van mijn carrière”

Engeland staat zondagavond in het Londense Wembleystadion voor het eerst in 55 jaar nog eens in de finale van een groot toernooi. Winst tegen Italië levert The Three Lions dan een eerste EK-eindzege op en een tweede trofee aller tijden, na het in eigen land gewonnen WK van 1966. Aanvoerder Harry Kane beseft als geen ander het belang van de wedstrijd. “We moeten deze kans om geschiedenis te schrijven met beide handen grijpen”, klinkt het zaterdag in een interview bij UEFA.

“Het is een heel speciaal moment en als we het kunnen afmaken en de finale winnen, zal dat voor altijd de geschiedenisboeken ingaan, zullen we daar altijd aan herinnerd worden. Het is 55 jaar geleden dat ons land nog eens een finale gespeeld heeft, dergelijke kansen moet je met beide handen grijpen. Ik heb het eerder al gezegd: er bestaat niets mooier dan je land de eindzege te schenken. Het overstijgt alles wat je op clubniveau kan bereiken”, aldus Kane.

Engeland heeft zondagavond het thuisvoordeel in een Wembleystadion dat voor het overgrote deel met Engelse fans zal gevuld zijn. Vanwege coronamaatregelen en reisrestricties zijn er slechts enkele duizenden Italiaanse fans toegelaten. “Die finale op Wembley spelen, maakt het natuurlijk allemaal nog wat specialer. Onze fans zullen de hele wedstrijd zingen en achter het team staan, zoals ze altijd doen. Er is geen betere plaats om een tweede grote trofee te winnen dan het Wembleystadion, waar we ook in 1966 wereldkampioen werden. Het is een belangrijk moment in de geschiedenis van het land. Iedereen houdt de adem in en die energie zal voelbaar zijn op het veld.”

Met Italië wacht er wel een meer dan stugge tegenstander, zo mochten ook de Rode Duivels in de kwartfinales ondervinden. Achterin zorgt het trio Donnarumma-Chiellini-Bonucci voor rust, centraal op het middenveld is er geen doorkomen aan en voorin zaaien de wingers Chiesa en Insigne constant paniek. Het maakt dat La Nazionale onder Roberto Mancini reeds 33 wedstrijden ongeslagen is. “Het klopt dat het een sterke tegenstander is. Zij weten ook wat het is om in finales te staan en toernooien te winnen. Er zit individueel talent en ervaring in die ploeg. Ik verwacht een harde strijd, maar we hebben genoeg kwaliteiten om die te winnen. Bonucci en Chiellini zijn uitstekende verdedigers, maar dat is net waar ik voetbal voor speel, om die confrontaties aan te gaan. Als je als spits de beste wil zijn, moet je ook spelen tegen de besten en dat zal zondag zeker het geval zijn. Het wordt de belangrijkste wedstrijd in mijn carrière. Van die finale heb ik vaak gedroomd.”