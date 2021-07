Italiaans bondscoach Roberto Mancini wil meteen scoren in finale: “Ook Engeland zullen wij onder druk zetten”

Met on-Italiaans pressingvoetbal heeft Italië zich op EURO 2020 onder meer voorbij de Rode Duivels naar de finale geknokt, waar zondag in het Londense Wembleystadion Engeland wacht. Architect van het succesverhaal is Roberto Mancini, die sinds hij overnam na het gemiste WK van 2018 een reeks van 33 wedstrijden zonder nederlaag liet noteren. Ook voor het duel tegen Engeland is de 56-jarige voormalige international niet van plan tactisch bij te sturen, ondanks het thuisvoordeel van de Engelsen. “Wij moeten hen net onder druk zetten en op zoek gaan naar dat openingsdoelpunt”, vertelde Mancini zaterdag aan UEFA.

“In de finale van een groot toernooi staan, is op zich al mooi, maar dat is niet voldoende voor ons”, aldus de bondscoach van de viervoudige wereldkampioen. “Hoe je zo’n finale kan winnen? Met de juiste hoeveelheid druk de wedstrijd aanvatten en op het veld plezier maken. Dat is de enige manier om een groot toernooi te winnen. Ik verwacht een hevige strijd, die tot het einde open en spannend zal blijven. Engeland heeft een geweldig team, fysiek en technisch sterk. Maar wij hebben dat ook: ik ben trots op wat de jongens bereikt hebben. Ook al was het niet makkelijk, toch hebben we er vanaf de eerste dag steeds in geloofd.”

De Squadra is zaterdagvoormiddag afgereisd vanuit het trainingsoord in Firenze naar Londen. Daar trainen ze zaterdagavond in het oefencentrum van Tottenham Hotspur. Ook de persmomenten van beide teams vinden zaterdagavond plaats. Engeland werkt zaterdagmiddag een laatste training af in de uitvalsbasis van het team in Burton upon Trent.