Tijdelijk fresco van stripfiguur Kid Paddle siert Brusselse voetgangerszone

Brussel - In de voetgangerszone, vlak naast de Brusselse Beurs, werd zaterdag een nieuw tijdelijk fresco ingehuldigd van stripfiguur Kid Paddle. Brussels schepen voor Economische Zaken Fabian Maingain liet tekenaar Midam de vitrines van een leegstaande handelszaak beschilderen en hoopt zo bij te dragen aan de economische heropleving van de hoofdstad.

Op de hoek van de Henri Mausstraat en de Anspachlaan, vlak naar het Beursgebouw, staat de ondeugende Kid Paddle samen met enkele monsters afgebeeld op de lege vitrines. Het zullen bovendien niet de enige leegstaande handelspanden zijn die worden versierd; er komen nog drie andere fresco’s bij.

“Dit vormt een negatief iets om tot een aantrekkelijk iets door de mensen uit te nodigen om in het hart van de stad en de handelswijken een fresco te komen ontdekken”, vertelt schepen Maingain.

Samen met de eigenaars van de handelspanden in Brussel worden er nog verschillende gelijkaardige artistieke parcours voorbereid. Daarbij zullen kunstwerken worden uitgestald in de vitrines of worden tijdelijke tentoonstellingen opgezet als pop-up.