De rapper en de ‘baas’: dit zijn de verdachten van de gewapende overval op scoutskamp en gewelddadige steekpartij aan woning

Sint-Niklaas / Beveren-Waas -

Een rapper en een zelfverklaarde ‘baas’. Amar S. (19) en Jens H. (20) uit Beveren zitten in de cel omdat ze verdacht worden van de gewapende overval eerder deze week op een scoutskamp en één van hen komt ook in aanmerking voor de gewelddadige steekpartij in Belsele waarbij een man ernstig gewond raakte. Al blijft het voorlopig onduidelijk wat hun motief precies was.