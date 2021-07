Man dient klacht in nadat echtgenote overlijdt in kraambed: “We waren zo gelukkig, en plots beland ik in een nachtmerrie”

Hasselt -

Het parket is een onderzoek gestart naar de dood van een 36-jarige vrouw, die vlak na de bevalling stierf in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis. Alles wijst op een natuurlijk overlijden, maar haar man blijft achter met vele vragen. “We waren zo gelukkig, en plots beland ik in een nachtmerrie.”