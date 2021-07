Nieuwe bazen, nieuwe wetten bij Antwerp: Priske zorgt voor metamorfose met luide muziek en strafrondjes

Nieuwe bazen, nieuwe wetten, ook bij Antwerp FC. Coach Brian Priske (44) zorgt met zijn andere aanpak voor een behoorlijke aardverschuiving. Ritchie De Laet (32) en Birger Verstraete (27), twee belangrijke stemmen in de kleedkamer van de Great Old, gaan dieper in op de verschillen tussen vroeger en nu.

I’M HAPPY, I LIKE IT

Priske is in zijn nopjes over het geleverde werk de voorbije vijf dagen. “I’m happy, I like it”, hoorden we ontzettend vaak tijdens zijn uiteenzettingen. En ook: “Good quality, good ...