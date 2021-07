“Wat bezielt Bart De Wever eigenlijk?”: Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken haalt uit en roept Jambon op tot Vlaamse frontvorming

“Wat bezielt Bart De Wever eigenlijk, wanneer hij keer op keer een samenwerking met het Vlaams Belang uitsluit? En in één adem telkens smeekt en bedelt bij de PS?” Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft zaterdag, aan de vooravond van de Vlaamse feestdag, uitgehaald naar N-VA-voorzitter Bart De Wever. Diens partijgenoot en Vlaams minister-president Jan Jambon riep hij dan weer op tot Vlaamse frontvorming.

Het Vlaams Belang hield zaterdag zijn 11 juli-viering in Kortrijk onder de titel ‘Vlaanderen Vrij!’. De centrale boodschap: de Vlaamse regering moet zich “stoutmoediger” opstellen ten aanzien van het federale bestuursniveau en emanciperen.

Volgens voorzitter Tom Van Grieken staat de Vlaamse regering garant voor “communautaire leegheid”, gesymboliseerd door minister-president Jambon. “De man die (...) tijdens de coronacrisis geen aanstalten maakte om de Vlaamse bevoegdheden autonoom in te vullen. De man die al heel de tijd aan het Belgische handje van (premier Alexander) De Croo loopt en geen enkel Vlaams veto gebruikte”, aldus Van Grieken.

Frontvorming

Hij riep Jambon op tot Vlaamse frontvorming. “Franstaligen halen altijd hun slag thuis. Waarom? Omdat zij - in tegenstelling tot Vlaams-nationalisten - wel hun ideologische geschillen opzij kunnen zetten om hun Franstalige belangen te verdedigen.” Om zich vervolgens tot Jambon te richten: “Laten we, ondanks de wederzijdse kritiek, een Vlaams front vormen. Want slaafs en passief deze Belgische martelgang blijven ondergaan, is geen optie. Enkel met een Vlaams front kunnen we onze gemeenschappelijke Vlaamse doelen realiseren.”

Met die oproep gaat Van Grieken in tegen N-VA-voorzitter Bart De Wever, wiens “Chinese muur (tegen het Vlaams Belang) zonder meer overeind blijft”. “Wat bezielt Bart De Wever eigenlijk, wanneer hij keer op keer een samenwerking met het Vlaams Belang uitsluit? En in één adem telkens smeekt en bedelt bij de PS? Vroeger zei De Wever dat een stem op het Vlaams Belang een stem was op de PS - maar vandaag is het omgekeerde waar. Een stem op deze N-VA en je krijgt er gratis de PS bij.”

Voor Van Grieken is het duidelijk: “We moeten dit Belgische krot afbreken. Het puin ruimen en iets nieuws bouwen. (...) We moeten dezelfde moed tonen als de Vlamingen in 1302. En we moeten eindelijk eens beslissende stappen nemen naar onze eigen Vlaamse toekomst in een eigen Vlaamse republiek.”