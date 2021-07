Lange wachtrijen aan vaccinatiecentrum Houthalen voor kinderprikken

Houthalen-Helchteren - Het vaccinatiecentrum in Houthalen-Helchteren houdt vandaag van 13 tot 18 uur voor de vierde keer een Open Prikdag voor de inwoners. Ook jongeren van 12 tot 15 jaar kunnen er vanmiddag terecht, met toestemming van hun ouders. Er was een grote opkomst, wat ook snel voor een lange wachtrij zorgde.

Het vaccinatiecentrum van Houthalen-Helchteren heeft op dit moment een grote voorraad vaccins en organiseert daarom vanmiddag opnieuw een Open Prikdag met het Pfizer-vaccin. “Ook afgelopen dinsdag, donderdag en vrijdag hebben we een Open Prikdag gehad”, vertelt Wim Haest, coördinator van het vaccinatiecentrum in Houthalen-Helchteren en algemeen directeur van de gemeente. “De frigo’s van ons vaccinatiecentrum liggen vol vaccins en die willen we natuurlijk zo snel mogelijk inzetten. Zeker nu we vaststellen dat heel wat jongere mensen hun eerder gemaakte afspraak niet bevestigen. Daardoor komen er tijdslots vrij. Zo hebben we dinsdag toch vijftig mensen kunnen prikken met Johnson&Johnson geprikt. Donderdag en vrijdag hebben we met Pfizer geprikt.”

Tussen 13 en 18 uur staan de deuren van het vaccinatiecentrum dus voor de vierde keer deze week open voor alle inwoners vanaf 12 jaar die nog geen eerste prik hebben gehad. Jongeren van 12 tot 15 jaar hebben daarvoor wel de toestemming van hun ouders nodig. Dat kan door hen mee te begeleiden naar het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven.

Aan het vaccinatiecentrum stonden al om kwart voor één een tiental mensen te wachten voor een prik. Daarna is de rij alsmaar langer geworden. Volgens Wim Haest, verantwoordelijke van het vaccinatiecentrum zijn er vandaag voldoende vaccins beschikbaar om een honderdtal jongeren te bedienen van hun eerste prik. “We zijn alvast tevreden met de opkomst. En blij dat ouders het belang van een vaccinatie goed inschatten.”

Sylvia Neskens heeft haar twee dochters bij zich en haar twee nichtjes. Samen met haar zus komt ze vandaag naar de openprikdag die in het vaccinatiecentrum van Houthalen-Helchteren vandaag plaatsvond. “Mijn dochter Mirthe (14) vertrekt begin augustus op kamp. Met een vaccin ben ik toch geruster. Daarbij hoe meer mensen worden gevaccineerd, hoe beter.”

Primeur

Ook vrijdag konden jongeren van 12 tot 15 jaar al terecht op het open prikmoment in de voormalige Expohal van Kelchterhoef. Die Belgische primeur was dus niet alleen voor Genk. “Iemand moet de eerste zijn, we gunnen Genk die extra belangstelling”, lacht Haest. “Zestig inwoners hebben gisteren de kans gegrepen om zich voor het eerst te laten inenten, daarbij waren ook een aantal jongeren tussen 12 en 15 jaar. Wie vanmiddag niet kan langskomen op het open prikmoment, moet niet panikeren. We verwachten dat we vanaf dinsdag 13 juli de uitnodigingen voor deze doelgroep kunnen verzenden.”

Ook in het vaccinatiecentrum van Genk kregen voor het eerst jongeren tussen 12 en 15 jaar vrijdagmiddag de kans om zich te laten vaccineren. “We hopen op die manier snel aan 70 procent en meer gevaccineerden te geraken in Genk, As en Zutendaal”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V).

Het Agentschap Zorg en Gezondheid verwacht dat in de loop van volgende week in heel Vlaanderen de eerste uitnodigingen naar 12- tot 15-jarigen verstuurd worden.