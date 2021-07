Uitzending van RTL Boulevard in Nederland afgelast door “ernstige dreiging”, studio ontruimd

De uitzending van RTL Boulevard gaat zaterdagavond vanwege ernstige dreiging niet door. De studio aan het Leidseplein in Amsterdam is ontruimd. Dat meldt RTL Nieuws. In dat programma was journalist Peter R. De Vries te gast toen hij dinsdag werd neergeschoten.

Toen de redactie van de burgemeester, de politie en het openbaar ministerie in Amsterdam vernam dat er dreiging was, werd beslist om de uitzending van zaterdagavond te schrappen. De studio is ontruimd. “Er worden zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen bij de studio op het Leidseplein”, zegt een woordvoerder.

Wat voor informatie er binnen is gekomen, is onduidelijk. Volgens de zender gaat het om een ernstige dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad.

Ferdinand Grapperhaus, ontslagnemend minister van Justitie en Veiligheid, heeft het in een reactie aan RTL Nieuws van een “ingrijpend en heftig besluit”. De minister staat in contact met de driehoek - burgemeester, politie en openbaar ministerie - van Amsterdam. “Daarnaast heb ik gesprekken gehad met de redactie van RTL Boulevard en de directie van RTL Nederland”, zegt Grapperhaus.

Heruitzending

In de plaats van de uitzending van vanavond krijgen de kijkers een herhaling van die van afgelopen woensdag te zien. “Over hoe het morgen verder gaat, zijn we nu in overleg”, laat de zender weten. “Veiligheid staat boven alles.”

In RTL Boulevard, een programma dat telkens live uitgezonden wordt, was afgelopen dinsdag onderzoeksjournalist Peter R. De Vries te gast. Toen hij de studio verliet, werd hij op straat neergeschoten.

