Carles Puigdemont zou Belg willen worden

Carles Puigdemont (58) is nog niet meteen van plan om terug te keren naar Barcelona. De gewezen president van de regionale regering van Catalonië, die door Madrid uit zijn ambt werd ontzet nadat het regioparlement eind 2017 de onafhankelijkheid had uitgeroepen, verblijft nog altijd in ballingschap in ons land en zou nu zelfs overwegen om de Belgische nationaliteit aan te vragen.