Engelse spelers krijgen voor EK-finale gelukswensen van Koningin Elizabeth II en... Tom Cruise

Koningin Elizabeth II wenste zaterdag het Engelse team veel succes voor hun wedstrijd van zondag tegen Italië in de finale van EK 2020. De koningin was aanwezig 55 jaar geleden aanwezig bij de overwinning van de Engelsen tegen Duitsland in de WK-finale van 1966 op Wembley.

“55 jaar geleden had ik het geluk de wereldbeker aan Bobby Moore te overhandigen en zag ik wat het voor de spelers, het management en de trainersstaf betekende om de finale van een groot internationaal voetbaltoernooi te bereiken en te winnen”, schreef de koningin in haar boodschap.

Sinds die wedstrijd heeft Engeland nooit meer de finale van een groot toernooi bereikt en de ploeg van coach Gareth Southgate krijgt de kans om het eerste EK in de geschiedenis van de Three Lions te winnen.

De 95-jarige koningin Elizabeth, die op het EK van 1996 de trofee nog overhandigde aan Duitsland, zal zondag naar alle waarschijnlijkheid niet aanwezig zijn op Wembley.

Haar kleinzoon, prins William, een groot voetbalfan en erevoorzitter van de Engelse voetbalbond, zal de koninklijke familie vertegenwoordigen. “Ik wens u het allerbeste voor zondag in de hoop dat de geschiedenis zich niet alleen uw succes zal herinneren, maar ook de geestdrift, de vastberadenheid en de trots waarmee u zich hebt gedragen”, voegde zij eraan toe.

Harry Kane onder de indruk van Tom Cruise

Maar ook de Amerikaanse acteur Tom Cruise heeft de Engelse spelers vrijdag opgebeld om hen aan te moedigen in de aanloop naar de finale, zo maakte kapitein Harry Kane zaterdag bekend.

“Uiteraard zijn er oud-spelers, mensen die contact met ons opnamen,” vertelde de aanvaller aan de BBC. “We hadden Tom Cruise afgelopen (vrijdag) avond aan de lijn, er zijn veel mensen die van voetbal houden.”

De “Top Gun” en “Mission Impossible”-ster was zaterdag in Londen voor de vrouwenfinale van Wimbledon. “We hadden het geluk om een van zijn films te zien. Ik denk dat hij in het Verenigd Koninkrijk was en ons belde via FaceTime om onze groep het beste te wensen. Het was aardig van hem,” zei Kane, die al aan vier doelpunten zit dit toernooi. “Ik weet niet zeker of hij er bij zal zijn voor de finale”, aldus Kane