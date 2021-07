‘Operatie Propere Handen’ krijgt fiscaal staartje voor voetbalclubs en -makelaars

De Bijzondere Belastinginspectie heeft tientallen onderzoeken opgestart naar clubs, makelaars en spelers in het Belgische profvoetbal. Er zou sprake zijn van belastingontduiking op grote schaal. De meeste dossiers zijn uitlopers van het grote voetbalschandaal dat in 2018 uitbrak.

Drie jaar geleden deed ‘Operatie Propere Handen’ (officieel ‘Operatie Zero’) de Belgische voetbalwereld op zijn grondvesten daveren. Fraudejagers van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) vielen toen binnen bij enkele topclubs – bij wie Anderlecht, Club Brugge, Standard en AA Gent – na bekentenissen van gewezen spelersmakelaar Dejan Veljkovic. Terwijl dat gerechtelijk onderzoek naar fraude en witwaspraktijken in ons voetbal stilaan zijn beslag kent, gooit ook de fiscus zich in de strijd: de BBI kreeg inzage in de dossiers en startte 57 onderzoeken op, zo schrijft De Tijd.

Zo goed als alle clubs betrokken

“In de eerste plaats zijn die onderzoeken gericht op de fiscaal relevante feiten die het gerechtelijk onderzoek aan het licht heeft gebracht. Daarnaast zijn er nog enkele onderzoeken die niet noodzakelijk een verband hebben met het gerechtelijk dossier, maar die eerder zijn begonnen en in hoofdzaak betrekking hebben op makelaarsvergoedingen”, bevestigt de Federale Overheidsdienst Financiën. Behalve belastingontduiking op grote schaal is er sprake van illegale commissies voor makelaars, van zwarte betalingen aan trainers, coaches en spelers alsook van schimmige fiscale constructies, al dan niet via het buitenland. Bij een vermoeden van fraude kan de fiscus de hele boekhouding van de voorbije zeven jaar doorspitten, in de andere gevallen kunnen de speurders tot drie jaar teruggaan in de tijd.

Welke clubs en makelaars precies worden geviseerd door de BBI, kan de fiscus niet vrijgeven omwille van het geheim van het onderzoek . Maar volgens de zakenkrant gaat het om zo goed als alle profclubs: de 18 in de eerste klasse en de zes in 1B, de vroegere tweede klasse. Nog los van het feit dat mogelijke fraude strafrechtelijk vervolgd kan worden, dreigt de rekening voor de clubs aardig aan te tikken, aldus nog De Tijd: “Clubs kijken mogelijk aan tegen belangrijke claims van de BBI, onder meer via flinke belastingverhogingen op eerder gegeven aftrekken op onterecht betaalde makelaarscommissies.” Alleen al in het seizoen 2019-2020 betaalden de profclubs 46,3 miljoen euro aan commissies. Van de totale inkomsten van 373,5 miljoen euro dat seizoen vloeide dus 12 procent naar makelaars.

LEES OOK. “We zijn 888 dagen na operatie Propere Handen, de mist mag nu eindelijk optrekken” (+)