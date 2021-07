Italië weer in het hol van de leeuw: vorige vier keer hield La Squadra (minstens) 90 minuten stand tegen gastland

Italië werd in 1968 al eens Europees kampioen, maar wel in eigen land. Nu komen de spelers van de Squadra terecht in het hol van de leeuw(en). In Wembley wachten The Three Lions hen op, gerugsteund door tienduizenden supporters. Gelukkig kunnen de Italianen daar goed tegen, zo blijkt uit het recente verleden. In de laatste 23 jaar speelden ze liefst vier keer tegen het gastland in de knock-outs en telkens hielden ze minstens negentig minuten stand. Alleen viel de afloop niet altijd mee.