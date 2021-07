Joe Biden ontslaat door Donald Trump aangestelde ambtenaar, maar die weigert op te stappen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft Andrew Saul, het hoofd van de sociale zekerheid in de VS, ontslagen. Die ambtenaar werd aangesteld door Donald Trump toen die nog aan het hoofd van het land stond, en weigert nu op te stappen.

Joe Biden had vrijdagochtend slecht nieuws voor twee Amerikaanse ambtenaars. Andrew Saul, het hoofd van de sociale zekerheid, en zijn adjunct David Black kregen de vraag om op te stappen. Black deed dat, Saul niet. Ook toen hij daarna te horen kreeg dat hij ontslagen was, weigerde hij te vertrekken. Hij beweert dat Joe Biden het recht niet heeft hem te ontslaan - ondanks een uitspraak vn het Hooggerechtshof dat de president dat wél mag - en zegt maandag gewoon weer aan de slag te gaan zoals hij dat gedaan heeft sinds Donald Trump hem aanstelde in die functie.

Er wacht dus wellicht een vervelende juridische strijd. Biden heeft met Kilolo Kijakazi een tijdelijke vervanger aangesteld, maar de vraag is maar wat er maandag te gebeuren staat;

Het ontslag van Saul kwam niet uit de lucht gevallen. De man was aangesteld voor zes jaar en zou aanblijven tot januari 2025, maar hij kwam de zes maanden onder Joe Biden steeds meer in opspraak. Zo ging hij in de clinch met vakbonden en zou hij volgens de Democraten systematisch de sociale zekerheid voor mensen met een beperking ondermijnd hebben. De Republikeinen ontkennen dat en beweren dat het ontslag van de man politiek geïnspireerd is. Wordt zonder twijfel vervolgd.