Chiellini prijst Engeland maar is klaar voor EK-finale: “We moeten het hoofd koel houden en met een warm hart spelen”

Italië moet zondagavond (21u) in de finale van het EK voetbal op Wembley tegen Engeland het hoofd koel houden, maar tegelijk ook met “een warm hart” spelen. Dat heeft aanvoerder Giorgio Chiellini zaterdag verklaard.

De Azzurri willen de scalp nemen van de Engelsen, om zo - na 1968 - voor de tweede keer een Europese titel te veroveren.

“We moeten het hoofd koel houden en met een warm hart spelen”, zei de 36-jarige Chiellini. “In de match moeten we op bepaalde momenten meer durven, op andere momenten moeten we rustig blijven. We kunnen niet 90 minuten lang domineren.”

“In een finale moet je een deel van je enthousiasme temperen. Dat geldt voor ons en voor Engeland”, vervolgde de ervaren verdediger. “We hebben zowel wat opgewondenheid als wat kalmte nodig. Om een finale te winnen, moeten we ervoor zorgen dat elk detail juist zit.”

“De twee ploegen hebben het meest getoond op dit EK en verdienen het om in de finale te staan”, aldus Chiellini. “Engeland heeft een fysiek sterk team, ze hebben over het hele veld kwaliteiten. Alleen hun bank zou het zelfs tot in de finale kunnen schoppen. We zullen hun sterke punten trachten te beknotten. Het zou fantastisch zijn als we zouden winnen, maar de beslissing valt op het veld.”

Bondscoach Roberto Mancini vindt dat de Squadra Azzurra gewoon zijn eigen spel moet spelen. “We moeten gewoon een topprestatie afleveren, dat is wat telt. Ik denk dat het een fantastische match wordt. Een vol stadion is geweldig nieuws voor de voetballiefhebbers. We weten dat er veel kwaliteit zal zijn”, aldus Mancini, die de EK-finale als “één van de hoogtepunten” uit zijn carrière beschouwt.

Foto: Handout via REUTERS

Bondscoach Southgate: “Engeland moet eerst normale niveau halen”

Engeland moet zondag volgens de statistieken een klein wonder verrichten op Wembley om Italië ite verslaan. Ga maar na: Engeland heeft bij een groot titeltoernooi nog nooit gewonnen van de “Azzurri”, die juist nu al 33 wedstrijden op rij ongeslagen zijn. Toch hoeft de wereldkampioen van 1966 volgens bondscoach Gareth Southgate niet boven zichzelf uit te stijgen om voor de eerste keer de Europese titel te veroveren.

“Het gaat erom dat we eerst ons normale niveau halen. Dat is de sleutel tot succes”, betoogde Southgate. “Veel ploegen presteren uitgerekend in een finale ondermaats. Je moet gewoon doen waar je goed in bent. Mijn spelers beseffen dat.”

Als Engeland speelt zoals in de laatste EK-duels, waaronder een fraaie zege op aartsrivaal Duitsland in de achtste finales (2-0), komt het goed volgens Southgate. “We willen de beker thuisbrengen. We staan in de finale en we spelen om te winnen.”

De euforie in Engeland over het spel en de titelkansen voor zijn ploeg is Southgate niet ontgaan. “De waardering die het team nu krijgt, is fantastisch. We hebben brieven van de koningin en van de premier gekregen waarin ze ons veel succes wensen in de finale. De sfeer is momenteel buitengewoon, terwijl nog niet zo gek lang geleden de bevolking nogal apathisch reageerde op de nationale ploeg. Het is nu aan ons om dit EK een climax voor Engeland te geven.”