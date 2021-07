Bosbranden in Rusland eisen één dode en achttien gewonden

In Rusland zijn bij bosbranden in de regio Tsjeljabinsk in de Oeral een dode en achttien gewonden gevallen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap Ria Novosti zaterdag onder aanhaling van de plaatselijke autoriteiten.

Het vuur bereikte verschillende dorpen en tientallen huizen gingen in vlammen op. Zo’n 180 mensen moesten in veiligheid worden gebracht. Tegen de avond waren naar verluidt alle branden van meer dan 20 hectare onder controle.

Volgens de autoriteiten woedden er in totaal 316 bosbranden in Rusland. Meer dan 7.000 mensen waren zaterdag bij de brandbestrijding betrokken. Vooral de Siberische regio Yakutia werd zwaar getroffen. Daar stond bijna 440.000 hectare bos in lichterlaaie.

Milieuorganisatie Greenpeace bestempelde de situatie als zeer ernstig. Elk jaar gaan in het qua oppervlakte grootste land op aarde enorme boomgebieden in vlammen op. Alleen al in Yakutia is vorig jaar ongeveer 6 miljoen hectare bos afgebrand op een totale oppervlakte van 256 miljoen hectare.