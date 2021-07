Frontex verdubbelt grensbewakingssteun aan Litouwen

De Europese grenswacht Frontex schroeft de hulp aan Litouwen op bij de bewaking van de grens met Wit-Rusland. Nu patrouilleren al een tiental agenten en wagens namens Frontex. Volgende week wordt die inzet verdubbeld, laat de organisatie in een verklaring weten.

Litouwen heeft eerder deze week bekendgemaakt een barrière neer te zetten bij de grens met Wit-Rusland. Ook gaat het leger daar patrouilleren om illegale migratie vanuit het buurland af te schrikken. Frontex zal het land voorzien van deskundigen die de autoriteiten helpen bij het verzamelen van gegevens over illegale grensoverschrijdingen en de uitwisseling van operationele informatie.

“We zijn klaar om ons ondersteuningsniveau te versterken en meer Europese korpsofficieren en uitrusting in te zetten. We versnellen en versterken wat al gepland was. En in nauwe samenwerking met de Litouwse autoriteiten bereiden we bovendien een snelle grensinterventie voor”, aldus Frontex-directeur Fabrice Leggeri. “De grens van Litouwen is onze gemeenschappelijke buitengrens en Frontex staat klaar om te helpen waar nodig.”

Litouwen deelt een 680 kilometer lange grens met Wit-Rusland. De EU-lidstaat riep eerder deze maand de noodtoestand uit vanwege de instroom van migranten. Politici uit Litouwen klagen al langer dat Wit-Rusland asielzoekers gebruikt om druk uit te oefenen. Zo zou het aantal vluchten tussen Wit-Rusland en Afghanistan flink zijn opgevoerd.