Moldavië kiest nieuw parlement: Maia Sandu kan prowesterse koers doorzetten

In Moldavië trekken zondag bijna 3,3 miljoen inwoners naar het stemhokje om een nieuw parlement te kiezen. De verdeling van de 101 zetels zal waarschijnlijk mee bepalen of president Maia Sandu haar prowesterse koers kan doorzetten. Sandu’s centrumrechtse partij Actie en Solidariteit (PAS) stond in de recente peilingen alvast op voorsprong.