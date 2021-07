Vlaams minister-president Jan Jambon: “Vaccinatiegraad wordt échte sleutel tot de vrijheid”

Terwijl onze noorderburen heel wat versoepelingen van de coronaregels terug draaien, vindt Vlaams minister-president Jan Jambon het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen.

De besmettingscijfers zijn opnieuw de hoogte in aan het gaan, maar de situatie is anders, zegt Vlaams minister-president in Het Journaal.

“Het grote verschil is dat tegen het einde van de maand 80 procent van de volwassen Vlamingen gevaccineerd is (...) Maar ook mensen die gevaccineerd zijn, kunnen besmet worden, maar worden niet ziek. Het gaat natuurlijk om de druk op het gezondheidssysteem.”

“We hebben nog tot vrijdag de tijd om te bekijken hoe de situatie zal evolueren (dan vindt het Overlegcomité plaats, nvdr.), maar laat het een ongelooflijke motivatie zijn om op het elan van de vaccinatie verder te gaan. Dat is de échte sleutel tot de vrijheid en Vlaanderen doet het op dat vlak schitterend.”

Pukkelpop

Of gezien de evolutie, Pukkelpop er komt? In principe wel, zegt Jambon. “Je kan pas naar Pukkelpop gaan als je volledig gevaccineerd bent of 1 à 2 dagen op voorhand negatief getest bent. Voor de grote evenementen zijn er serieuze voorwaarden. En dat gecombineerd met de hoge vaccinatiegraad, denk ik dat het veilig genoeg is.”

Horeca

Over het schrappen van het huidige sluitingsuur voor de horeca - om 1 uur ‘s nachts - op 1 augustus wil hij nog geen uitspraken doen. “Ik weet het niet”, geeft Jambon toe. “We zullen daar volgende week op het Overlegcomité naar kijken.”

“Wat mij betreft is de vaccinatiegraad de sleutel. Op het einde van de maand zal 80 procent van de volwassen Vlamingen gevaccineerd zijn. Misschien is het moment waarop we een vaccinatiegraad van 90 procent bereiken het goede moment. Dat zijn de afwegingen die we in de komende dagen moeten maken.”