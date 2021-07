Tweede zwaar ongeval in week tijd aan tractorsluis: “Er stond nergens een bord dat ik hier niet mocht rijden”

Beveren-Waas / Zwijndrecht / Kruibeke - Op de grens van Melsele en Zwijndrecht is zaterdagmiddag, net als een week geleden, een zwaar ongeval gebeurd aan een tractorsluis op de parallelweg naast de E34. Een automobilist uit Kruibeke zocht een alternatieve route om de wegenwerken op de N70 in Melsele te vermijden, maar merkte de tractorsluis niet op en reed er zich te pletter op.

Door de impact ging de wagen drie keer over kop en belandde op zijn dak in de gracht, waar ook de auto van het ongeval vorige week belandde. De bestuurder en zijn passagier konden op eigen kracht uit de wagen klauteren. Beide mannen raakten gewond, maar ze weigerden vervoer naar het ziekenhuis. Het is dus het tweede zware ongeval in een week op die tractorsluis. De gemeente Zwijndrecht liet enkele jaren geleden op verschillende plaatsen in de buurt van het gehucht Smoutpot aan de gemeentegrens met Melsele tractorsluizen plaatsen om sluipverkeer te weren.

De bestuurder van de wagen was ziedend: “Er staat nergens een bord dat ik hier niet mocht rijden”, klinkt het. “Die ondingen zijn levensgevaarlijk. Dat is om zware ongelukken vragen.”

Ook zijn kameraad die als passagier meereed, vindt de tractorsluizen levensgevaarlijk. “Wij zijn van Kruibeke en zochten een alternatieve weg terug naar huis”, zegt hij. “Door die werken op de N70 is er een lange omleiding en zijn er heel wat straten afgesloten. We dachten dat we via deze weg wel op de Krijgsbaan richting Kruibeke zouden geraken, maar dat was buiten dat onnozel betonblok gerekend. Wie plaatst er nu zo’n moordding in het midden van de weg. Onbegrijpelijk. Ik had aan mijn kameraad gevraagd of hij met mij even naar een optiek kon rijden in Melsele voor een nieuwe batterij voor mijn horloge. Nu is de auto van mijn kameraad auto rijp voor de schroothoop en over ons konden ze bijna een wit laken leggen. Dit hou je toch écht niet voor mogelijk dat zoiets kan?”