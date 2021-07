Niet voor gevoelige zieltjes: Hirving Lozano loopt zware hoofdblessure op door botsing met doelman in openingsmatch Gold Cup

Mexico is de Gold Cup zaterdag begonnen met een gelijkspel. Het elftal van bondscoach Gerardo Martino kwam voor 41.000 toeschouwers in Dallas niet verder dan een 0-0 tegen Trinidad en Tobago.

Napoli-speler Hirving Lozano liep in de 18e minuut een op het eerste gezicht zware blessure op na een botsing met doelman Marvin Phillip. Lozano kreeg een knie in zijn gezicht en werd met een nekbrace om van het veld gedragen.

De wedstrijd tussen Mexico en Trinidad was het openingsduel van het toernooi tussen landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied. De ontmoeting tussen El Salvador en Curaçao ging niet door vanwege een corona-uitbraak bij Curaçao. Guatemala neemt de plek van Curaçao in het toernooi over.