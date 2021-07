De start van het commercieel ruimtetoerisme: wie reist er vandaag mee en duurt het nog lang voordat ook jij mee kan?

Vandaag om 15 uur gaat Richard Branson (70) de ruimte in. Een historische dag, want dat betekent de start van het commerciële ruimtetoerisme. Als het lukt steekt de Britse miljardair Jeff Bezos de loef af. Wat staat er te gebeuren? En duurt het nog lang voordat ook jij een ticket kan boeken?

Wanneer wordt Richard Branson de ruimte in geschoten?

De vlucht - die de naam Unity 22 draagt - vertrekt zondagochtend - 15 uur bij ons - vanuit Spaceport America in New Mexico, ongeveer 290 kilometer ten zuiden van Albuquerque. Vlakbij het dorp Truth or Consequences.

Wat gebeurt er na de lancering?

Bij ruimtevluchten denken de meesten mensen aan astronauten die dagenlang rond de aarde cirkelen. Wat Branson zal doen is minder complex. Hij vliegt vandaag mee met een testvlucht van de VSS Unity, een soort raketvliegtuig, van het type SpaceShipTwo.

Foto: via REUTERS

Om van de grond te raken hangt de Unity aan een grote raket. Op 15 kilometer hoogte laat het vliegtuig die raket los. De motoren gaan aan en in ruim een minuut gaat de VSS Unity naar 80 tot 90 kilometer hoogte.

“Dat is ongeveer tot aan de rand van onze dampkring: voldoende hoog om even de kromming van de aarde te kunnen zien”, zegt astrofysicus en ruimtevaartexpert Nancy Vermeulen. “Dankzij de parabool die het ruimtetuig maakt, ervaar je ook enkele minuten gewichtloosheid.” Het zullen er vier in totaal zijn.

Wanneer het vliegtuig terugkeert in de atmosfeer, kan het landen als een normaal vliegtuig. De hele operatie zal hoop en al twee uur duren. Peanuts in vergelijking met professionele astronauten.

Waarom is deze missie zo belangrijk?

“De testvlucht vandaag is echt een eerste belangrijke stap richting ruimtetoerisme”, zegt Vermeulen op Radio 1. “Noem het een mijlpaal. Maar om over een echte doorbraak van het ruimtetoerisme te kunnen spreken, is het nog wel te vroeg.”

Als de missie slaagt, verslaat Branson twee andere miljardairs in de race naar de ruimte. Amazon-oprichter Jeff Bezos, de rijkste mens op aarde, wil over ongeveer een week - 20 juli- een ruimtevlucht maken met een toestel van zijn bedrijf Blue Origin.

De twee werkten allebei bijna 20 jaar aan hun ruimtedroom en eindigen op enkele dagen van elkaar. Toeval, stelt Branson? Hij verwijst naar de zeer recente goedkeuring die Virgin Galactic voor de commerciële vlucht van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten kreeg.

De belangen zijn dan ook vooral commercieel. alle rijken der aarden staan aan te schuiven om mee de ruimte in te gaan. En dat weten de beleggers ook. Zij waarderen Virgin Atlantic op meer dan 12 miljard dollar, vier keer zoveel als twee maanden geleden.

Wie gaat er mee?

Foto: via REUTERS

Aan boord van vlucht VSS Unity 22 zitten de piloten Dave Mackay en Michael Masucci en vier passagiers. Branson is er uiteraard ook bij. De excentrieke Brit volgt dezelfde opleidingen en voorbereidingen als toekomstige particuliere astronauten. “Het bedrijf zal zijn observaties over de opleiding en de ervaring in de ruimte gebruiken om de reis voor toekomstige klanten te verbeteren”, luidt het in het persbericht van Virgin.

Thread: we’re counting down the days to Sunday’s spaceflight! We asked the #Unity22 crew to answer a few of your questions! pic.twitter.com/5zmp6XhdKm — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 7, 2021

Verder is er nog plaats voor drie naaste collega’s.

Beth Moses is lucht- en ruimtevaartingenieur. Bedoeling is dat zij de astronautentraining voor alle toekomstige klanten zal geven. Ze is al een keer eerder naar de ruimte gevlogen, tijdens een testvlucht in 2019.

Colin Bennett, hoofd operaties bij Virgin Galactic, gaat mee om te bekijken of de uitrusting van de cabine voldoet.

Sirisha Bandla tot slot is vice-president overheidszaken en onderzoek van het bedrijf. Ze gaat aan boord als wetenschapper en leidt een onderzoek voor de Universiteit van Florida.

Vliegen ze nu echt de ruimte in?

Of de passagiers van Virgin Galactic ook echt naar de ruimte gaan, daarover kibbelen Branson en zijn rivalen de laatste tijd. De grens waar de aarde ophoudt en de ruimte begint, heet de Kármánlijn. Branson volgt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, die zegt dat de ruimte op 80 kilometer hoogte begint. Bezos volgt luchtvaartfederatie FAI, die zegt dat de lijn op 100 kilometer hoogte ligt. Bezos beweert daarom dat alleen zijn klanten echt naar de ruimte gaan.

Is de testvlucht gevaarlijk?

De reis is niet zonder gevaar. Een eerder prototype van het raketvliegtuig stortte tijdens een testvlucht in 2014 neer boven Californië. Daarbij kwam een piloot om het leven, een andere raakte ernstig gewond. In mei slaagde het bedrijf evenwel in intussen al de derde geslaagde ruimtevlucht. Diezelfde maand kreeg Virgin Galactic groen licht van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA om commerciële vluchten naar de ruimte te mogen organiseren.

Branson is er gerust op, zijn echtgenote iets minder. “Mijn vrouw heeft al gezegd dat ze niet naar mijn begrafenis komt”, vertelde Branson.

Waar kan je de vlucht volgen?

Virgin streamt via de website de vlucht uit vanaf 9.00 uur Eastern Time, bij ons is dat 15.00 uur. En het belooft een echte show te worden. De Amerikaanse komiek Stephen Colbert is de host. Zanger Khalid zou ook passeren. Wanneer de bemanning landt zou hij volgens The New York Times een nieuw nummer zingen. Ook Tesla-baas Elon Musk, de oprichter van SpaceX, zal wellicht optreden. ook hij wil toeristische ruimtevluchten gaan verkopen.

Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.

The countdown begins. #Unity22

https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 1, 2021

Op de website van Virgin Galactic komt een link. Ook via Twitter, YouTube en Facebook komen er livestreams.

Wat daarna? Kunnen we binnenkort een ticket naar de ruimte boeken?

Als alles goed verloopt - hierna volgen nog twee testvluchten- wil Virgin Atlantic bedrijf begin volgend jaar al de eerste echte toeristen naar de ruimte sturen. De voorbije jaren zouden al zeker 650 tickets verkocht zijn, zeker 8.000 mensen staan op de wachtlijst. De prijs voor een ticket zou naar verluidt oplopen tot zo’n 250.000 dollar (zo’n 211.000 euro), een vlucht duurt anderhalf tot twee uur.

Naast een resem sterren, zoals acteur Leonardo DiCaprio, actrice Angelina Jolie en zanger Justin Bieber, heeft ook de Belgische marketeer Chris Burggraeve 10 jaar geleden al een voorschot betaald voor een ticket. “Ik kijk enorm uit naar de testvlucht vandaag”, zegt Burggraeve. “Het zal waarschijnlijk nog jaren duren eer ik zelf zal mogen meevliegen, toch geniet ik er nu al van dat het effectief dichterbij komt.”

