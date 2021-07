Alle opvarenden Ocean Viking in Italië aan land gegaan

Alle 573 migranten die gered werden op de Middellandse Zee en zich aan boord van het schip Ocean Viking bevonden, zijn op Italiaanse grondgebied aan land kunnen gaan. Dat heeft de ngo SOS Méditerranée, de eigenaar van het schip, bekendgemaakt.

De migranten werden bij zes verschillende missies gered. SOS Méditerranée drong bij Italië en Malta aan op een veilige haven om hen van boord te laten gaan. Vrijdag kwam het nieuws dat de Ocean Viking in de haven van Augusta mocht aanmeren, op het Italiaanse eiland Sicilië.

In eerste instantie mochten de minderjarigen en de mensen met medische noden het schip verlaten. Zaterdagavond gingen ook de andere opvarenden van boord. De Italiaanse autoriteiten hebben de bemanning van het schip wel een quarantaine van tien dagen opgelegd.

De Ocean Viking is het enige vaartuig van een particuliere reddingsorganisatie dat momenteel nog actief is in het centrale gedeelte van de Middellandse Zee. Andere schepen zijn in beslag genomen door de Italiaanse autoriteiten of zijn in voorbereiding voor de volgende missies.