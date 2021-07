Griekse natuurbranden onder controle, maar gevaar is niet geweken

Met behulp van blusvliegtuigen en -helikopters en dankzij de inzet van honderden brandweerlui en vrijwilligers zijn in Griekenland tientallen natuur- en bosbranden onder controle gebracht. Ook de brand op het eiland Euboea kon worden gecontroleerd. Maar door de aanhoudende hitte is het gevaar nog niet geweken.

In de voorbije 24 uur braken in Griekenland 64 branden uit. De grootste brand was die op Euboea, al is nog niet duidelijk wat daar de oorzaak was. Er zijn geen gewonden gevallen, al moest één dorp wel worden geëvacueerd. Een man die betrapt werd toen hij droog gebladerte in brand probeerde te steken, werd opgepakt.

Ook op het Griekse vasteland waren er brandhaarden. Bijvoorbeeld in het kleine stadje Varnavas, ten noordoosten van hoofdstad Athene, en in de omgeving van havenstad Volos.

Griekenland gaat gebukt onder een hittegolf met de voorbije twee weken temperaturen tussen de 35 en 40 graden Celsius.