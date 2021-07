Liefst 11.500 volgers heeft Kyto op Instagram. Niet slecht voor een alaskan-malamute gekruist met een husky. Het levensverhaal van de Diepenbeekse asielhond weet heel wat mensen te raken. De ‘dogfluencer’ is nu zelfs ambassadeur voor een hondenvoedingsmerk.

Sinds 2019 is de 7-jarige Kyto de troetel van Sarah Everaers (31) en haar vriend Dimitri Orlando uit Diepenbeek. “Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe gelukkig wij met hem zijn. Drie keer is Kyto in ...