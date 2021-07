Janet Yellen vraagt Europa digitaks voor meer eerlijke belastingen voor Apple en Google te heroverwegen

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen roept de Europese Unie op haar plannen voor een digitaks te heroverwegen. Ze vreest dat zo’n belasting op de digitale economie “discriminerend ten aanzien van Amerikaanse bedrijven” zal zijn. Maandag neemt Yellen deel aan het overleg van de eurogroep, waar het thema op de agenda staat.

Yellen sprak zondag de pers toe in Venetië. In de Italiaanse stad bereikte ze zaterdag met haar collega-ministers van de andere G20-landen een akkoord over een mondiale fiscale hervorming die onder meer een minimumheffing aan multinationals zou moeten opleggen.

Dat akkoord, aldus Yellen, “nodigt de landen uit de digitale heffingen af te bouwen die de Verenigde Staten als discriminerend ervaren en ervan af te zien in de toekomst gelijkaardige maatregelen te nemen”. In de Europese Unie is het aan de Commissie en de lidstaten om te beslissen over het verdere plan van aanpak, voegde ze eraan toe.

Eerlijke belastingen voor Google, Amazon, Facebook en Apple

In de EU wordt een digitaks beschouwd als een manier om bedrijven als Google, Amazon, Facebook en Apple eerlijke belastingen te doen betalen. De heffing moet ook een nieuwe bron van inkomsten vormen om het 750 miljard euro tellende economisch herstelplan te financieren. Uiterlijk op 1 januari 2023 zou de heffing moeten worden ingevoerd.

Janet Yellen neemt maandag in Brussel deel aan de eurogroep, het maandelijkse overleg van de ministers van Financiën van de eurozone. Daar staat de Europese digitaks op de agenda. Terwijl Yellen dus de boodschap zal brengen dat zo’n heffing niet meer nodig is, wil de EU haar geruststellen en “de noodzakelijke verduidelijkingen aanbrengen”, zegt de Franse minister van Economie, Bruno Le Maire.

Washington vreest niet enkel dat Amerikaanse multinationals gediscrimineerd gaan worden door de Europese digitale heffing, maar ook dat de plannen voor een mondiale belastinghervorming erdoor kunnen mislukken. Het akkoord van zaterdag, waarvan de contouren al door 131 landen goedgekeurd waren in OESO-verband, moet nog verder worden uitgewerkt.

In Spanje, Italië en Frankrijk bestaat er al een digitale heffing, maar die zal er worden geschrapt zodra de wereldwijde belastinghervorming in werking wordt gesteld. Op Europees niveau verklaarden de staatshoofden en regeringsleiders eind maart nog dat de EU “stappen voorwaarts” zal zetten “als het vooruitzicht op een mondiale oplossing uitblijft”.